» الأمم المتحدة توفر الغذاء لأكثر من 9.5 مليون يمني

19 يناير 2019 - 06:03 م



أعلن إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة، ، أن برنامج الأغذية العالمي سلم أغذية لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن، في ديسمبر، وهو عدد يقل قليلًا عن الرقم المستهدف شهريًّا، وهو عشرة ملايين مواطن.



وجاء في مسح أجري الشهر الماضي أن الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في اليمن وانهيار الاقتصاد تسببا في أن يواجه 15.9 مليون شخص "أزمة طعام حادة" وأن تخيم المجاعة على البلاد.



وقال فيروسيل: "سلمنا عددًا أقل من عشرة ملايين بقليل لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق، والوضع الأمني ليس جيدًا".

وأضاف: "بعض شاحناتنا تم وقفها لوقت أطول من المعتاد في نقاط التفتيش".



وأسفرت مفاوضات السلام التي أجريت بوساطة الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ستوكهولم، الشهر الماضي، عن اتفاق وقف إطلاق نار هش في ميناء الحديدة الذي يمثل شريانًا للبلاد.

