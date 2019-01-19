جمعة: لا توجد دولة بالعالم توفر سكنًا مثل مصر

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وكالات

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا توجد دولة فى العالم توفر وحدات سكنية لشعبها بهذا الكم منثل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توفير الحياة الآمنة للمواطنين يعزز الانتماء لديهم.

وقال "جمعة"، خلال ورشة العمل التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي الـ 29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معالجة الفقر والبطالة والاستثمار في المشروعات الاقتصادية العملاقة، من قيم الانتماء، وأعلى درجات الثواب، مؤكدا أن الورشة هدفها إلقاء الضوء على دور رجال الأعمال في تعزيز الانتماء الوطني، وتقوية ظهر الدولة الوطنية.

ونوه إلى أن العلاقة بين المواطنين والدولة تكاملية، بمعنى أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، ومقاصد الأديان لا تختلف عن مقاصد الأوطان.

ويشارك في المؤتمر نحو 150 مشاركا من 40 دولة، منهم 13 وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، إضافة إلى مفتين ورؤساء مجالس ومنظمات إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعات من عدة دول يناقشون 50 بحثا حول سبعة محاور للمؤتمر.


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