تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو وزيادة واردات الطاقة

19 يناير 2019 - 06:01 م



أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن الفائض في تجارة منطقة اليورو مع بقية دول العالم تراجع في نوفمبر على أساس سنوي بسبب ارتفاع حاد للواردات.

وقال المكتب إن الفائض التجاري للدول التسعة عشرة بمنطقة اليورو بلغ 19 مليار يورو (21.7 مليار دولار)، بحسب البيانات غير المعدلة، في ضوء العوامل الموسمية، انخفاضًا من 23.4 مليار يورو في نوفمبر 2017.

وزادت الواردات 4.7%، بينما ارتفعت الصادرات 1.9%، وسجل الميزان التجاري تراجعًا بنسبة مماثلة على مدى 11 شهرًا إلى نوفمبر.

وذكر المكتب أن واردات الاتحاد الأوروبي ككل من الطاقة في أول 11 شهرًا من 2018 زادت 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الطاقة 17%.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو فعليًّا إلى 15.1 مليار يورو من 13.5 مليار يورو في أكتوبر، وزادت الصادرات 1%، وانخفضت الواردات 1.9%.

