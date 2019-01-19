"فولكسفاجن" و"فورد" تعلنان اقتصار تحالفهما على الشاحنات الخفيفة

19 يناير 2019 - 05:59 م



أعلنت شركتا "فولكسفاجن" الألمانية و"فورد" الأمريكية اقتصار تحالفهما مبدئيًّا على قطاع الشاحنات التجارية الخفيفة.

جاء ذلك وفقًا لما أكده كل من هربرت ديس رئيس فولكسفاجن، وجيم هاكيت رئيس فورد، أمس، حيث أوضحا أن الخطوة الأولى في التعاون بين الجانبين ستتمثل في التطوير المزمع لشاحنات وسيارات بيك آب متوسطة الحجم اعتبارًا من عام 2022.

وكان مجلس الإشراف والمراقبة على فولكسفاجن قد وافق، الجمعة الماضي، على اتفاق مبدئي للتعاون المزمع مع فورد، حيث يهدف التعاون إلى توفير التكاليف.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركتين من الشاحنات التجارية الخفيفة، العام الماضي، نحو 1.2 مليون سيارة، وترى فولكسفاجن أن الشركتين يمكنهما بذلك أن يكوِّنا أكبر تعاون في هذه الشريحة، مشيرة إلى أن الطلب على سيارات البيك آب متوسطة الحجم والشاحنات سيرتفع عالميًّا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

