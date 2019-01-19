السعودية تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة

19 يناير 2019 - 05:56 م



أعلن خالد الفالح وزير الطاقة السعودي،، أن المملكة تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميًّا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وأكد الفالح أن السعودية تخطط لطرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعًا للطاقة المتجددة هذا العام، في مسعى لتنويع مزيج الطاقة.

وقال الوزير: إن المملكة تهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة 60 جيجاوات في السنوات العشر القادمة، بما في ذلك 40 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، و3 جيجاوات من طاقة الرياح.

ورفعت المملكة سعر البنزين والكهرباء لمواطنيها للحد من الاستهلاك المحلي للنفط ليتسنى لها تصدير المزيد من الخام.

وأشار الفالح إلى أنه "منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، حيث تراجع الطلب على البنزين 8% في 2018، كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضًا".

