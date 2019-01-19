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25.3 مليار جنيه موازنة بنك ناصر خلال العام المالي المقبل

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بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

عصام الشربيني

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عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2019 / 2020 .
وأعلنت والى أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2019 / 2020 قدر بمبلغ 25.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 23.3 مليار جنيه ربط العام المالي السابق بنسبة زيادة 8% وتحديد مبلغ 76 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها ومبلغ 240 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد ومبلغ 8.8 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الاسكان، وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية، والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .
وأعلنت والى تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2019 / 2020 بمبلغ 525 مليون جنيه، وتشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك وذلك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.
كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والاجهزة وتحديث الشبكات وانظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف

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