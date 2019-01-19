  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة

محمد صلاح

«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

شيخ الأزهر ومستشاره السابق

«تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق

سد النهضة

خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

جمعة: لا توجد دولة بالعالم توفر سكنًا مثل مصر

مجلس النواب

نائب: 4 اقتراحات توفر للدولة 100 مليار جنيه

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

"الهجرة" ترد..

حقيقة عودة المصريين بالخارج عام 2020

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

وكالات

أخبار متعلقة
#

حقيقة تصريحات وزيرة الهجرة بشأن عودة المصريين في الخارج

#

الهجرة: 46 ألف مصرى يعملون بأفريقيا

#

نقل جثامين 6 مصريين توفوا بالكويت لمحافظاتهم بالصعيد

#

لهذا السبب.. إعداد قائمة بالمصريين في الخارج

الهجرة

نبيلة مكرم

المصريين بالخارج

نفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إصدار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأي تصريحات تتعلق "بعودة المصريين بالخارج للعمل بمصر بسبب الرخاء والإنجازات العظيمة عام 2020".

وأكدت وزارة الهجرة أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة في الدول المقيمين بها، فهم سفراء لمصر بالخارج، مضيفة أنه من مهام وزارة الهجرة هو التواصل معهم والاستماع لأفكارهم وآرائهم، فضلا عن توفير لهم الخدمات بوطنهم الأم وتذليل أية عقبات تواجههم، حيث أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لكافة المصريين في الخارج.

وأهابت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بضرورة متابعة تصريحات الوزيرة من الصفحات الرسمية للوزارة، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغرضة التي تستهدف الوطن.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة ضابط شرطة بطلق ناري
» «صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال
» أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
» تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا
» «حماس»: إسرائيل غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى
» غدًا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"
» تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية
» صورة.. صفحة «زملكاوية» تشمت في إصابة وليد سليمان
» الأمم المتحدة توفر الغذاء لأكثر من 9.5 مليون يمني
» "العاصمة الإدارية" توقع اتفاقية استشارية مع "ماستر كارد"
» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي