بالفيديو.. امرأة قادرة على سماع أفكار الرجال

19 يناير 2019 - 05:53 م

ماذا لو أصبحت النساء حول العالم قادرات على سماع أفكار الرجال، والتعرف على كل ما يرغبون فيه، من أجل التفوق عليهم.

هذا سؤال يطرحه الفيلم الكوميدي الجديد، "What Men Want " سيعرض خلال شهر فبراير المقبل، وتدور أحداثه حول امرأة تعاني من العثور على فرصتها الحقيقية في مجال الرياضة، بسبب هيمنة الرجال عليه، حتى تتعرض لحادث معين يجعلها قادرة على سماع أفكارهم، وتتفوق عليهم بفضل هذا.

والفيلم من بطولة الممثلة الأمريكية، المرشحة لجائزة الأوسكار، تاراجي بي هنسون، وهي بطلة المسلسل التلفزيوني الشهير "Empire ".

وتتشابه فكرة فيلم "What Men Want " مع مضمون الفيلم الكوميدي الرومانسي "What Women Want "، الذي عرض قبل 19 عاما، ومن بطولة الممثل الأسترالي الحائز على الأوسكار، ميل غيبسون.

ويجسد غيبسون في أحداث الفيلم دور وكيل إعلانات، يتعرض لحادث ما، لجعله قادر على سماع أفكار النساء، ما يجعله لتفوق عليهن في مجال العمل.

وسيطرح فيلم "What Men Want " بصالات السينما الأمريكية في 8 فبراير المقبل.