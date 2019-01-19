  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:20 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة

محمد صلاح

«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

شيخ الأزهر ومستشاره السابق

«تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق

سد النهضة

خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

جمعة: لا توجد دولة بالعالم توفر سكنًا مثل مصر

مجلس النواب

نائب: 4 اقتراحات توفر للدولة 100 مليار جنيه

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

فاروس تتوقع أداء ضعيفا لقطاع الأسمنت النصف الأول من العام الجاري

مال وأعمال

بنك فاروس
فاروس

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب تراجعت البطالة فى الربع الثانى من العام الجارى

#

بالأرقام.. المصرية للاتصالات تحقق أعلى إيراد فى تاريخها

#

ارتفاع واردات مصر 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار

#

«هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات


توقع بنك الاستثمار "فاروس" أداء ضعيفا خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
ورجح بنك الاستثمار أن يقترب معدل الاستخدام في القطاع إلى 69% خلال 2019، فضلا عن توقعات بتقلبات في الهوامش.
وأشارت "فاروس" إلى احتمالية انخفاض الصادرات في حالة عدم هبوط الجنيه المصري أمام الدولار وتخطي التكلفة النقدية لكل طن أسعار الصادرات (33-39 دولار/طن).
 كما توقعت أن تمتلك شركات القطاع قدرة محدودة جدًا على تمرير هذه التكاليف على المستهلك في ضوء ديناميكيات السوق الحالية.
وأوضحت، أن التداعيات السلبية الراهنة تؤثر بشكل مفرط على أداء أسهم شركات القطاع، حيث إنها تتداول عند أسعار لا تمت للواقع بصلة، فعلى سبيل المثال، هناك السويس للأسمنت التي إذا أقدمت على بيع أصول غير أساسية في 2019، وبالأخص مصنع المنيا وقطعة أرض في طرة، سترتفع نقدية الشركة بمعدل 9.63 جنيه للسهم (أي 73% من القيمة السوقية).
وتوقعت أن تواجه أسهم القطاع تقلبات سعرية خلال العام الجاري من واقع إمكانية ظهور بعض الأخبار السلبية، وبالأخص الآتي اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتقلبات أسعار الأسمنت، و ارتفاع التكاليف، وتقلبات مستويات الهوامش، ومن ثم فإن هذه المستجدات السلبية المتوقعة سوف تفتح الباب أمام العديد من نقاط الدخول الجذابة خلال هذا العام، على الرغم من وجود فرصة جيدة للصعود.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة ضابط شرطة بطلق ناري
» «صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال
» أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
» تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا
» «حماس»: إسرائيل غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى
» غدًا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"
» تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية
» صورة.. صفحة «زملكاوية» تشمت في إصابة وليد سليمان
» الأمم المتحدة توفر الغذاء لأكثر من 9.5 مليون يمني
» "العاصمة الإدارية" توقع اتفاقية استشارية مع "ماستر كارد"
» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي