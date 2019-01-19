فاروس تتوقع أداء ضعيفا لقطاع الأسمنت النصف الأول من العام الجاري

19 يناير 2019 - 05:52 م



توقع بنك الاستثمار "فاروس" أداء ضعيفا خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

ورجح بنك الاستثمار أن يقترب معدل الاستخدام في القطاع إلى 69% خلال 2019، فضلا عن توقعات بتقلبات في الهوامش.

وأشارت "فاروس" إلى احتمالية انخفاض الصادرات في حالة عدم هبوط الجنيه المصري أمام الدولار وتخطي التكلفة النقدية لكل طن أسعار الصادرات (33-39 دولار/طن).

كما توقعت أن تمتلك شركات القطاع قدرة محدودة جدًا على تمرير هذه التكاليف على المستهلك في ضوء ديناميكيات السوق الحالية.

وأوضحت، أن التداعيات السلبية الراهنة تؤثر بشكل مفرط على أداء أسهم شركات القطاع، حيث إنها تتداول عند أسعار لا تمت للواقع بصلة، فعلى سبيل المثال، هناك السويس للأسمنت التي إذا أقدمت على بيع أصول غير أساسية في 2019، وبالأخص مصنع المنيا وقطعة أرض في طرة، سترتفع نقدية الشركة بمعدل 9.63 جنيه للسهم (أي 73% من القيمة السوقية).

وتوقعت أن تواجه أسهم القطاع تقلبات سعرية خلال العام الجاري من واقع إمكانية ظهور بعض الأخبار السلبية، وبالأخص الآتي اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتقلبات أسعار الأسمنت، و ارتفاع التكاليف، وتقلبات مستويات الهوامش، ومن ثم فإن هذه المستجدات السلبية المتوقعة سوف تفتح الباب أمام العديد من نقاط الدخول الجذابة خلال هذا العام، على الرغم من وجود فرصة جيدة للصعود.

