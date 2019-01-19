"الرقابة المالية" تستقبل القوائم المالية للشركات على البريد الإلكتروني

19 يناير 2019 - 05:47 م



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استقبال القوائم المالية الدورية والسنوية للشركات الخاضعة لها على البريد الإلكتروني Financial. [email protected]

وقالت الهيئة، في بيان، إنها ستتلقى القوائم المالية من خلال البريد الإلكتروني، بجانب النسخة الورقية التي ترسل للهيئة بالطرق المتبعة قانونا، على أن تحسب المواعيد القانونية المقررة ـ حال موافاة الهيئة بتلك القوائم ـ بمجرد استلام ما يفيد وصول البريد الإلكتروني.

وطالبت الهيئة الشركات والجهات التي تتعامل معها بسرعة موافاتها بالبريد الإلكتروني ومسئولي الاتصال الخاصين بها لتسهيل عملية التواصل مع أطراف السوق المختلفة على ذات البريد الالكتروني.

وتابعت: "على أن يعد البريد الإلكتروني المرسل إلى الهيئة بمثابة إقرار بصحة البيانات والمعلومات المقدمة في هذا الشأن، وأن البريد الإلكتروني المرسل من الهيئة بمثابة إخطار بعلم الوصول".

