» "العاصمة الإدارية" توقع اتفاقية استشارية مع "ماستر كارد"

19 يناير 2019 - 05:45 م



وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اتفاقية مع شركة ماسترد كارد لتقديم خدمات استشارية في مجال المدفوعات الإلكترونية، وفقا لخبراتها المكتسبة من المدن الذكية المماثلة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية اللازمة لتشغيل الحلول التكنولوجية المتقدمة، وفقا لتصريحات العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية.

وأشار الحسيني في بيان، إلى أنه تم تحديد ثلاث مراحل للشراكة كالآتى:

المرحلة الأولى تتمثل في دراسة أهداف شركة العاصمة، وتحديد الأولويات، وبناء خريطة العمل، وتحديد معايير اختيار بنك أو أكثر لتقديم الخدمة.

والثانية تتمثل في البناء الفعلى لنموذج العمل، ونموذج التشغيل الأمثل، وبناء الحلول بالشراكة مع البنوك التى يتم اختيارها طبقا للمعايير التى تم تحديدها بالمرحلة الأولى.

والثالثة تتمثل في تحديد آليات أعمال إدارة خدمة الكارت الذكي ومتابعة التنفيذ

