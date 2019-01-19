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تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في 7 مأموريات

مال وأعمال

وزارة المالية
وزارة المالية

عصام الشربيني

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أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية بدأت مبكرا هذا العام، بعد صدور قرارات وزير المالية التى تقنن الإقرارات الإلكترونية.
وأضاف، فى بيان له أنه سيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالية فى 7 مأموريات فقط، هى: مأموريات الشركات المساهمة والاستثمارية الموزعة بكل من القاهرة والإسكندرية وجنوب الوادى، بجانب مراكز كبار ومتوسطى الممولين.
وأوضح أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السرى وإدخال بياناتها بأمان وسرية.
وأشار إلي أن المصلحة انتهت من ربط الموقع الإلكترونى بقاعدة بيانات الممولين لتقديم الإقرارات، مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال الموسم الحالى الذى ينتهى 31 مارس المقبل للأفراد (الأشخاص الطبيعية) و30 أبريل التالى للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
وناشد حسين شركات الأموال سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكترونى للمصلحة، حتى لا يحدث ضغط عليه وتزاحم فى نهاية الموسم، مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة الخدمة.
كان قرار وزير المالية رقم (221)، لسنة 2018 فى مايو الماضى، ألزم الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقراراتها إلكترونيا فى أكتوبر الماضى، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية للتعرف على المشكلات التى واجهت كلا من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق حتى يتم تلافيها خلال الموسم الحالى.
وألزم القرار رقم (744) لسنة 2018 «الشخص الاعتبارى» (ما عدا شركات الأشخاص) بتقديم إقراراته إلكترونيا، وأجاز للممول «الشخص الطبيعى أو شركة الأشخاص» تقديم إقراراته إلكترونيا أيضا.

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