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قريبًا .. ميزة أمان جديدة من "واتساب"

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يعمل تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" ، المملوك لـ "فيسبوك" ، على إتاحة ميزة جديدة في تطبيقه من شأنها تحسين الأمان للمستخدمين بشكل ملحوظ.
 وبحسب ما نقلته صحيفة "الإنديبندنت"، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين قفل وفتح التطبيق عبر بصمة الإصبع، وذلك في محاولة لتوفير حماية إضافية لحساباتهم.
فيما ذكر موقع WaBetaInfo ،الذي يشارك باستمرار التحديثات القادمة إلى التطبيق المملوك لفيسبوك أن واتساب يختبر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية، وأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يعلن رسميا عن إضافة الميزة في التحديث الجديد للتطبيق.
ويحتوي التحديث الجديد على ميزة "التصديق" أو authentication"، التي ستكون متوافرة في البداية في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، على أن يتم إضافتها لاحقا إلى الهواتف التي تعمل بنظام "IOS".
ويمكن عبر البصمة قفل الدردشات وجهات الاتصال المحفوظة في التطبيق، علاوة على قفل التطبيق نهائيا.
وعلى صعيد آخر ، فقد أطلقت بالفعل "واتساب" ميزة جديدة وهي "اللمسة الثلاثية الأبعاد" في شريط الحالة، ومن خلالها يمكن للشخص الآن الاعتماد فقط على 3D Touch للحصول على معاينة لـ"الحالة المشتركة / القصة"، بدلًا من عرض القصة بأكملها، حيث سيؤدي الضغط طويلًا على اسم المستخدم إلى إلقاء نظرة سريعة على القصة التي تم تحميلها.

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