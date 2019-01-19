» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

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وقعت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق،الاتفاقية التنفيذية مع بنك "إكزيم" الصينى، لتوفير تمويل مُيسر قيمته 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان).
وأجريت مراسم التوقيع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وتشي بينج، نائب رئيس بنك "إكزيم" الصيني .
وأوضح وزير النقل هشام عرفات أن القرض يغطي التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يشمل 11 محطة، ويخدم 350 ألف راكب، في حين كانت خطوط السكك الحديدية القديمة تخدم مليونا و100 ألف راكب.
أضاف أن الجانبين المصري والصيني كانا وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض ليصل إلى 1.2 مليار دولار منها 739 مليون دولار بنسبة فائدة 1.8% ، و 461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، سيتم سدادها على مدار 15 عاما، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات.
وتقدر السرعة التصميمية للقطار الكهربائي بـ120 كيلو مترا في الساعة، فيما يمتد المشروع بطول 67.8 كيلو متر.

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