"القلعة" تزيد حصتها في المصرية للتكرير إلى 23%

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اشترت شركة القلعة للاستشارات المالية حصة إضافية من أسهم الشركة المصرية للتكرير بمقتضى مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها في مراحل متقدمة من ترتيب التمويل المتوقع اللازم لإتمام تلك الصفقة، متوقعة أن تصل إلى مرحلة الإقفال المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت القلعة إلى أنه لم يتم تحديد النسبة النهائية المنشورة لملكية شركة القلعة في المصرية للتكرير، متوقعة أن ترتفع ملكيتها غير المباشرة إلى نحو 23% في تلك المرحلة.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، قد توقع في أكتوبر الماضي، أن يتم طرح حصص من شركتي طاقة عربية والمصرية للتكرير في البورصة المصرية خلال عام 2019.
وذكر تقرير حديث أن شركة القلعة القابضة المصرية توقعت تأجيل عملية طرح حصة بالعربية للتكرير حتى عام 2020.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 298.42 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغت 4.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة، حيث سجلت 9.39 مليار جنيه خلال (يناير - سبتمبر 2018)، مقابل 6.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد، والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.
وفي وقت سابق، ذكرت الشركة أنها تمتلك 16.76% من المصرية للتكرير بصورة غير مباشرة.

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