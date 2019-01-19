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"الصناعة": التشغيل التجريبي لمدينة النسيج مايو المقبل

الحياة السياسية

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة

عصام الشربيني


أعادت وزارة التجارة والصناعة إحياء مشروع إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر بمدينة السادات.
وأعلن وزير الصناعة عمرو نصار في مؤتمر  أن المشروع يضم 592 مصنعا، وتنفذه شركة "شانج جينج" للاستثمار التابعة لشركة "مانكاي" الصينية.
ولا يعد المشروع، الذي أعلن عنه الوزير، جديدا، إذ تم الكشف عن تفاصيله في يناير 2018، خلال تولي المهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق.
وقال الوزير "نصار" خلال المؤتمر إن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة انتهت من حوالى 50% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمدينة التي تصل مساحتها إلى 600 ألف متر، وتضم 150 مصنعا بتكلفة إجمالية لأعمال الإنشاءات تقدر بـ2.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء عمليات التشغيل التجريبى لبعض مصانع المرحلة الأولى خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم الإنتهاء من كافة أعمال التشغيل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن المشروع يأتى تتويجا للتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، واستثمارا للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين والمباحثات المكثفة التي أجرتها وزارة التجارة مع كبار المسئولين بالحكومة الصينية والشركة المنفذة.
أشار إلى أن مفاوضات المشروع بدأت بين الوزارة والجانب الصينى منذ سبتمبر الماضى، وتم الاتفاق بين الجانبين لإستكمال خطوات إنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مدينة السادات مع دخول إحدى شركات الحكومة الصينية كضامن لتنفيذ المشروع، وذلك لضمان جدية الشركة في تنفيذ مراحل المشروع التي تضم 3 مراحل، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المشروع فى 4 سنوات بدلا من 7 سنوات وفق المقترح الأول الذى تقدمت به الشركة.

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