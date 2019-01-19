ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

19 يناير 2019 - 05:18 م

نشرت منى الطحاوي الناشطة المصرية الحاصلة على الجنسية الأمريكية، والتي تدعو إلى الإباحية وممارسة الجنس في الشوارع، صورًا لها مع فتاة السعودية الهاربة بكندا، لدعمها بعد حصولها على حق اللجوء، حيث نشرت المصرية «منى الطحاوي، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" صور جديدة جمعتها بالشابة السعودية في أحد مطاعم كندا.

وظهرت رهف في إحدى الصور إلى جانب الصحفية صوفي ماكنايل ومنى الطحاوي في مطعم بكندا.

وكانت "رهف" سخرت من عائلتها ، وذلك عن طريق تصوير نفسها أثناء تدخين سيجارة حشيش ، وكتبت عليها "تبخروا يالقنون تبخروا".

ثم عادت ونشرت صورا أثناء إمساكها بكأس يحتوي على النبيذ الأحمر ، وأرفقت معه صورا تعبيرية لكأس خمر.

وكانت رهف نشرت قبل أيام صورا عبرت فيها عن سعادتها لتذوق لحم الخنزير، في أحد المطاعم لأول مرة في حياتها، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشن نشطاء سعوديون هجومًا حادًا على "رهف" بعد مقابلة "الطحاوي"، مشيرين إلى أنها تركت حياتها مع أسرتها، لتحصل على المزيد من "الحرية الجنسية"، ولم تحصل الفتاة على تعاطف أحد كما ظهر على مواقع السوشيال ميديا، بعد نشر الصور المستفزة لها وهي عارية الساقين وتجلس بأحد المطاعم وكذلك أثناء تناولها الممنوعات، بينما اتهما البعض بأنها ستدخل عالم الإباحية من بوابة «منى الطحاوي»، حسب قوله.



