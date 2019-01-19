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تأجيل نظر طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب

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النقض

مصر القوية

عبدالمنعم أبو الفتوح

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر  الطعن المقدم من عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، والصادر من محكمة الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 6 أبريل لضم المفردات.

وكانت قد قررت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، على قوائم الإرهابيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.


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