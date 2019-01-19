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فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

عرب وعالم

الانتخابات الرئاسية في الجزائر
الانتخابات الرئاسية في الجزائر

وكالات - خالد الشرقاوي

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الجزائر

الانتخابات الرئاسية

بوتفليقة

فتح باب الترشح

فتحت الجزائر باب الترشح رسميًا للراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية، بعد يوم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات.

ودعت الداخلية، اليوم السبت الراغبين بالترشح إلى سحب استمارات الترشح من مقرها بالعاصمة.

وبينت الوزارة أنه سيتم تسليم الاستمارات على أساس تقديم المترشح، رسالة لوزير الداخلية، يعلن فيها نيته تكوين ملف الترشح.

إلى ذلك، أعلن الناشط السياسي رشيد نكاز ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في مقطع فيديو مصور: "هذا السبت 19 يونيو، رشيد نكاز سيسحب استمارات ترشحه لرئاسيات 18 أبريل 2019 من مقر وزارة الداخلية بالعاصمة".

وذكر موقع TSA الجزائر، أن اللواء المتقاعد علي غديري، أعلن أيضا رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه ينتظر أن يدلي غديري بتصريح صحفي في القريب العاجل.

في حين لم يستبعد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيحسم موقفه بصفة رسمية في الـ 45 يوما المقبلة، وهي المهلة القانونية للترشح اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

أما رئيس الحكومة الجزائرية والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد أويحيى، فقد رحب بدعوة بوتفليقة للانتخابات، داعيا إياه للترشح لولاية خامسة.

وقال أويحيي لقناة النهار الجزائرية، إنه "في حال تحققت هذه الحالة، سيكون هناك نشاط مع أحزاب التحالف الرئاسي وكل ما يكون في حملة للرئيس بوتفليقة".

ويرى مراقبون أنه بالرغم من الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تراها المعارضة عائقا أمام العهدة الخامسة، يبقى ترشحه لولاية جديدة هو أكبر الاحتمالات الواردة.



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