» «الشناوي»: الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري

19 يناير 2019 - 04:58 م

علق محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي، على مواجهة فريقه لشبيبة الساورة الجزائري، مؤكدًا أن المنافس لم يكن سهلا، خاصة أن الفريق لم يخسر على ملعبه سوى لقاءين فقط في أربع سنوات، إلى جانب أرضية الملعب «نجيل صناعي»، وأمور أخرى جعلت من التعادل أمام الفريق الجزائري أمرا مقبولا، رغم أن الساورة يشارك لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار «الشناوي»، إلى أن الأهلي يسير خطوة بخطوة، وأن الفريق أغلق ملف البطولة الأفريقية؛ من أجل التركيز في مباريات الدوري العام، وتحديدا مباراة مصر المقاصة، لمواصلة مشوار الفريق بقوة في الدفاع عن اللقب.

وفي حوار أجراه «الشناوي» مع للموقع الرسمي للنادي، أوضح حارس الأهلي، أنه يعلم أن الجماهير كانت حزينة بسبب خسارة الفريق دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، رغم أن الأهلي وصل للنهائي، إلا أن هذا لا يرضي الجماهير أو اللاعبين، فدائما الفريق يبحث عن الفوز باللقب، وهو ما يفكر فيه الجميع في المرحلة الحالية لمصالحة الجماهير من خلال التتويج باللقب الأفريقي.

وتطرق «الشناوي»، للحديث عن الجماهير مؤكدا أنه يتمنى وجودها في المدرجات وأن تملأ جنبات الملاعب في جميع المباريات، خاصة أنهم دائما السند للفريق، وداعم قوي له في جميع المباريات التي يخوضها.

وشدد حارس الأهلي على أن الدوري مازال في الملعب، وأن الأهلي دائما ما يلعب على المركز الأول، وأن الفريق سوف يبذل أقصى جهد من أجل الفوز بالدوري وأفريقيا هذا الموسم.

وأعرب «الشناوي»، عن سعادته بثقة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، مشيرا إلى أن هذه الثقة دائما ما يمنحها المدير الفني للجميع، وأنه يتمنى التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة.

ووجه الحارس الدولي رسالة شكر إلى طارق سليمان، مدرب الحراس، مؤكدا أنه يبذل مجهودا كبيرا مع الفريق، ومن قبله مصطفى كمال، الذي يخوض تجربة جديدة في الوقت الحالي خارج الأهلي.

وعن الإجهاد قال «الشناوي»، إن الفريق يخوض دوري أبطال أفريقيا والدوري العام، وأن الفترة المقبلة سوف يلعب الأهلي مباراة كل ثلاثة أيام، وأنه قد يواجه اللاعبين الإجهاد ولكن يبقى دعم الجماهير ومساندتهم هو أكبر تعويض لهم وهو الداعم الرئيسي للفريق في كل البطولات.

وعن المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم قال محمد الشناوي، إن البطولة مازال أمامها وقت كبير، وأن أي لاعب يرتدى قميص المنتخب يعد شرفا عظيما له، وأن كل ما يشغل ذهنه في المرحلة الحالية هو الفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والدوري.