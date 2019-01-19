  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:42 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكريستال بالاس

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

الداخلية

كشف غموض 46 حادث قتل وسرقة خلال أسبوع

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

«مهاتير محمد» يحظر دخول الإسرائيليين لماليزيا

جواز سفر

حقيقة تصريحات وزيرة الهجرة بشأن عودة المصريين في الخارج

تميم بن حمد

"تميم" يفاجئ العرب في قمة بيروت

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

الجوع في اليمن

اليمن ينزلق نحو كارثة

«الشناوي»: الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري

الرياضة

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بيراميدز بعد الفوز على الأهلي: «ما تلعب يلا»

#

«السعيد» يقود بيراميدز للفوز على الاهلى

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف «أزارو»

#

الأهلي فى اختبار صعب أمام «بيراميدز»

المصريون

الاهلى

الشناوى

علق محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي، على مواجهة فريقه لشبيبة الساورة الجزائري، مؤكدًا أن المنافس لم يكن سهلا، خاصة أن الفريق لم يخسر على ملعبه سوى لقاءين فقط في أربع سنوات، إلى جانب أرضية الملعب «نجيل صناعي»، وأمور أخرى جعلت من التعادل أمام الفريق الجزائري أمرا مقبولا، رغم أن الساورة يشارك لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار «الشناوي»، إلى أن الأهلي يسير خطوة بخطوة، وأن الفريق أغلق ملف البطولة الأفريقية؛ من أجل التركيز في مباريات الدوري العام، وتحديدا مباراة مصر المقاصة، لمواصلة مشوار الفريق بقوة في الدفاع عن اللقب.

وفي حوار أجراه «الشناوي» مع للموقع الرسمي للنادي، أوضح حارس الأهلي، أنه يعلم أن الجماهير كانت حزينة بسبب خسارة الفريق دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، رغم أن الأهلي وصل للنهائي، إلا أن هذا لا يرضي الجماهير أو اللاعبين، فدائما الفريق يبحث عن الفوز باللقب، وهو ما يفكر فيه الجميع في المرحلة الحالية لمصالحة الجماهير من خلال التتويج باللقب الأفريقي.

وتطرق «الشناوي»، للحديث عن الجماهير مؤكدا أنه يتمنى وجودها في المدرجات وأن تملأ جنبات الملاعب في جميع المباريات، خاصة أنهم دائما السند للفريق، وداعم قوي له في جميع المباريات التي يخوضها.

وشدد حارس الأهلي على أن الدوري مازال في الملعب، وأن الأهلي دائما ما يلعب على المركز الأول، وأن الفريق سوف يبذل أقصى جهد من أجل الفوز بالدوري وأفريقيا هذا الموسم.

وأعرب «الشناوي»، عن سعادته بثقة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، مشيرا إلى أن هذه الثقة دائما ما يمنحها المدير الفني للجميع، وأنه يتمنى التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة.

ووجه الحارس الدولي رسالة شكر إلى طارق سليمان، مدرب الحراس، مؤكدا أنه يبذل مجهودا كبيرا مع الفريق، ومن قبله مصطفى كمال، الذي يخوض تجربة جديدة في الوقت الحالي خارج الأهلي.

وعن الإجهاد قال «الشناوي»، إن الفريق يخوض دوري أبطال أفريقيا والدوري العام، وأن الفترة المقبلة سوف يلعب الأهلي مباراة كل ثلاثة أيام، وأنه قد يواجه اللاعبين الإجهاد ولكن يبقى دعم الجماهير ومساندتهم هو أكبر تعويض لهم وهو الداعم الرئيسي للفريق في كل البطولات.

وعن المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم قال محمد الشناوي، إن البطولة مازال أمامها وقت كبير، وأن أي لاعب يرتدى قميص المنتخب يعد شرفا عظيما له، وأن كل ما يشغل ذهنه في المرحلة الحالية هو الفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"
» روسيا تزود ميانمار بطائرات حربية
» تأجيل نظر طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب
» انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإشبيلية
» «الشناوي»: الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري
» فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
» 66 قتيلًا و76 مصابًا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك
» ولفرهامبتون يحقق فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي
» يلقي زوجته الحامل من الطابق الثالث لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي