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«تويتر» تفجر مفاجأة صادمة عن تغريدات «أندرويد»

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تويتر
تويتر

محمد فضل- متابعات

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تويتر

أندرويد

مفاجأة صادمة

قالت شركة تويتر إنها اكتشفت عيبًا أمنيًا، ما يعني أن التغريدات «المحمية» أصبحت عامة عند إجراء بعض التغييرات على الحسابات، موضحة أن أي شخص قام بتحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه في الفترة بين نوفمبر 2014 ويناير 2019، كان من الممكن أن يتعرض لرسائل مكشوفة.

وقالت «تويتر» إنها بدأت في السماح للمستخدمين المتضررين بمعرفة الأخطاء، مضيفة أنها أعادت عمليات الحماية مرة أخرى لمستخدمي أندرويد الذين قاموا بإيقاف تشغيلها عن غير قصد.

كما أنها أصدرت أيضًا إشعارًا عامًا بالخطأ، لأنه لا يمكنها تأكيد العدد الدقيق للحسابات التي تأثرت وترغب في الوصول إلى تلك الحسابات التي لا يمكنها تحديدها من خلال تحقيق داخلي. وقال البيان: «نأسف بشدة لحدوث هذا ونجري مراجعة كاملة للمساعدة في منع حدوث ذلك من جديد».

يشار إلى أن أي شخص يستخدم تويتر عبر جهاز «آبل» أو عبر الويب لم يقع في هذه المشكلة.


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