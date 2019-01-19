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«الأعلى للإعلام»: 7 تعديلات على «لائحة الجزاءات»

الحياة السياسية

المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام

محمد فضل- متابعات

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أجرت لجنة إعداد مشروع لائحة الجزاءات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 7 تعديلات استجابة لملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين كما أضافت مادة جديدة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ليصل عدد مواد اللائحة إلى 19 بدلا من 18.

وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومقرر اللجنة، إن اللجنة قامت بتعديل صياغات بعض المواد استجابة للملاحظات التي رأت فيها أهمية وموضوعية لمنع أي التباس ومنها المادة «1» الخاصة بالسب والقذف حيث تم حذف كلمة «قد» من جملة «قد تشكل جريمة سب وقذف»، واستبدالها بجملة «استخدام ألفاظ واضحة وصريحة تحمل سبا وقذفا بحق الأفراد، كما تم حذف كلمة المؤسسات من المادة.

وأشار «شوقي» في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تعديل المادة 2 الخاصة بالتحريض على العنف حيث تم اعادة صياغتها وإزالة عبارة «الأخبار مجهولة المصدر» وضبط باقي الصياغة باعتبار إن هناك أخبارا مجهولة المصدر وصحيحة، كما تم تعديل المادة 5 التي كانت تعاقب على جريمة «سب الشعب» حيث تم استبدالها بكلمة«إهانة الشعب»، ولفت شوقي إلى أن استخدام بعض المفردات كالأمن القومي سيتم تطبيقه بفمهومها الضيق خاصة وانها واردة بنصوص الدستور.

وتابع «المادة 9 الخاصة بعقوبة منع ظهور الصحفي والإعلامي تم حذف كلمة الصحفي والإعلامي، كما تم حذف الفقرة الخاصة باهانة الرأي الاخر، وتعديل المادة رقم 12 الخاصة بحق الرد حيث تم تخفيض العقوبة إلى 100 ألف جنيه طبقا لما نص عليه قانون العقوبات في هذه المخالفة بدلا من 200 ألف».

وكشف «شوقي» أنه تم استحداث مادة جديدة بلائحة الجزاءات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تصل عقوبة المخالفة الخاصة بها إلى 5 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم عرض هذه التعديلات على المجلس لإقرار مشروع اللائحة تمهيدا لاحالته لمجلس الدولة.



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