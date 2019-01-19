» يلقي زوجته الحامل من الطابق الثالث لهذا السبب

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زوجة

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حامل

ألقى عاطل زوجته الحامل من الطابق الثالث بقرية نجع الجزيرة التابعة لمركز البداري في أسيوط، بعد أن رفضت إعطاءه أموالًا لشراء مخدرات، تم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمود بدوي، رئيس مباحث مركز البداري، يفيد قيام "محمد.س.م"، 29 سنة، عاطل، متعاطي مخدرات، بإلقاء زوجته الحامل "نعمة.ع.أ"، 19 سنة، ربة منزل، من الطابق الثالث بقرية نجع الجزيرة، دائرة المركز، مما تسبب في إصابتها بنزيف شديد نظرًا لحملها في الشهر الثالث، وإصابتها بكسور بالغة في القدمين والوجه، وتم نقلها في حالة خطرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء الدكتور منتصر عويضه، مدير المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمود بدوي، رئيس مباحث المركز، أن الزوج المتهم متعاطي للمخدرات، وأنه دائم الخلافات مع زوجته والتعدي عليها بهدف الحصول على أي مبالغ مالية تملكها لشراء الحشيش والأقراص المخدرة، وتجددت الخلافات في الساعات الأخيرة من مساء أمس، بسبب رفضها إعطائه أموال لشراء المخدرات فقام بإلقائها من الطابق الثالث، وأبلغ أهالي المنطقة قسم الشرطة وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته قطعة من المواد المخدرة.

كما أشارت التحريات أن حمل الزوجة هو الأول لهما منذ زواجهما من 4 سنوات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.  



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