رئيس جامعة القاهرة لـ«الطلاب»: «يقطع النت على النتيت»

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الطلاب

جامعة القاهرة

الخشت

داعب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة من خلال صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» خاصة بطلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة قسم عربي بسبب شكوتهم أن الكلية تميز بينهم وبين قسم إنجليزي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة للطلاب في منشوره أنه لا يوجد أي تمييز بينهم وبين تجارة إنجليزي، وذكر أنه : يعرف ويتابع كل حاجة على الأرض وقبل ما تكتبوا على الفيس، ومفيش ورائي غيركم. وقال «الخشت» للطلاب، ركزوا في الامتحانات القادمة، وأما المنتهية فسيبوها لي وكل طالب سيأخذ حقه، ولن نضيع جهد أحد.

كما أكد لهم على تدخله قبل بداية الامتحانات وتشكيل لجان طوارئ ولجان ممتحنين، لمراجعة تصحيح المواد التي بها شكاوى والتأكد من مراعاتها لمستويات الطلبة والمنهج الذي تم تدريسه بالفعل، مضيفًا أن هذه اللجان لها الحق في إعادة توزيع الدرجات طبقا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية وفقا «للمنحنى الاعتدالي».

وقال «الخشت» للطلاب: مفيش حد يسألني يعني ايه المنحنى الاعتدالي؟ بس هو حاجة كويسة فعلا، وإحنا هنعمل بعد الامتحانات مسابقة للي يعرف المنحنى الاعتدالي.

وطمأن رئيس جامعة القاهرة جميع الطلاب أنه لن تعلن أي نتيجة منخفضة قبل العرض عليه. ونصح الخشت الطلاب «بالمذاكرة وعدم تضييع الوقت، ونبطل فيس، الله يقطع الفيس وسنينه ويقطع النت على النتيت وبلاش اللي بينتتوا».



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