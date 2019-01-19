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ولفرهامبتون يحقق فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي

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ولفرهامبتون وليستر
ولفرهامبتون وليستر

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ولفرهامبتون

حقق فريق ولفرهامبتون فوزًا مثيرًا على ضيفه ليستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

سجل لوولفرهامبتون دييجو جوتا 3 أهداف "هاتريك" وبينيت في الدقائق 4 و12 و64 و93 وأحرز لليستر سيتي جراي وكولدي ومورجان في الدقائق 47 و52 و87.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما ليستر سيتي 31 نقطة في المركز العاشر.


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