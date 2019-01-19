كشف غموض 46 حادث قتل وسرقة خلال أسبوع

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الداخلية

ضبط

الامن العام

وجهت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزي، في إطار جهودها المُكثفة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 69 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن «دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية» ضبط خلالها 615 متهما.

وتمكنت الحملات من ضبط 15 قطعة سلاح ناري، و21 قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو 2،800 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر و200 جرام لمخدر الحشيش و3,864 كيلو جرام لمخدر الهيروين و500 قرص مخدر.

ونفذ القطاع 3465 حكم قضائى متنوع، وأجرى تأميناً لتنفيذ 38 قرار إزالة، فيما ضبط 1103 قطعة سلاح نارى 95 بندقية آلية و215 بندقية مششخنة، وغير مششخنة، و103 طبنجة و690 فرد محلى و2303 طلقة مختلفة الأعيرة و1602 قطعة سلاح أبيض.

كما ضبطت الحملات ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و15 سيارة مُبلغ بسرقتها، فيما تم كشف غموض 46 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 72 متهما.


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