بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

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وكالات

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كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مفاجأة بشأن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الخميس الماضي.

وأوضح "شعراوي"، خلال زيارته محافظة الشرقية، السبت، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، وذلك في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وقال "شعراوي"، إن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبانٍ كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وأضاف أن قانون البناء الموحد ينص أيضاً على مسؤولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذي يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء في حالة عدم وجود المالك، بالتنسيق مع الحي لتشطيب واجهات المنازل، مؤكدا أنه يتم إلزام كافة أصحاب العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة أيضاً بتنفيذ هذا التكليف وعدم إعطاء مطابقة للمبنى إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار.

وشدد على أن المحافظين سيبدأون تنفيذ هذا التكليف، لافتاً أنه ستكون هناك متابعة دورية من الوزارة للوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ هذا القرار، مضيفا أنه سيتم إرسال كتاب دوري للمحافظين بإلزام كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية، بالتنسق مع اتحادات الشاغلين للمباني والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف.


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