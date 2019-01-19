«مهاتير محمد» يحظر دخول الإسرائيليين لماليزيا

19 يناير 2019 - 04:35 م

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير بن محمد اليوم، السبت، أنّ ماليزيا لن تسمح للإسرائيليين بدخول البلاد.

وقال الزعيم الماليزي: "إنّ إسرائيل ترتكب العديد من الأفعال السيئة، دون أن تتعرض للتوبيخ".



وأضاف: "ليس بإمكاننا فعل الكثير ضد دولة إسرائيل، ولكنّه على الأقل لا يتوجّب علينا أن نظهر المودة لها".

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، تأتي كلمات مهاتير محمد، رداً على النقد الذي تلقته بلاده لعدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في بطولة العالم للمعاقين التي من المقرر أن تقام في ماليزيا في يوليو.



