حقيقة تصريحات وزيرة الهجرة بشأن عودة المصريين في الخارج

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متابعات - خالد الشرقاوي

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نبيلة مكرم

المصريين بالخارج

نفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إصدار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأي تصريحات تتعلق "بعودة المصريين بالخارج للعمل بمصر بسبب الرخاء والإنجازات العظيمة عام 2020".

وأكدت وزارة الهجرة أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة في الدول المقيمين بها، فهم سفراء لمصر بالخارج، مضيفة أنه من مهام وزارة الهجرة هو التواصل معهم والاستماع لأفكارهم وآرائهم، فضلا عن توفير لهم الخدمات بوطنهم الأم وتذليل أية عقبات تواجههم، حيث أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لكافة المصريين في الخارج.

وأهابت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بضرورة متابعة تصريحات الوزيرة من الصفحات الرسمية للوزارة، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغرضة التي تستهدف الوطن.



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