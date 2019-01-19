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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات"

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14 نوفمبر.. محاكمة المتهمين فى الهجوم على فندق سياحي بالغردقة
ارشيفية

شيماء السيد

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات"

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات"

فندق

الأهرامات

الجنايات

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 26 متهما، فى اتهامهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 16 فبراير المقبل لتعذر إحضار المتهمين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الإحالة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.



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