"تميم" يفاجئ العرب في قمة بيروت

19 يناير 2019 - 04:24 م

أعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية، رفيق شلالا، أن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في القمة المنعقدة في بيروت.

وقال رفيق شلالا، إن "الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيصل إلى لبنان غدا الأحد لترؤس وفد بلاده إلى القمة"، وذلك وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "سمو أمير البلاد المفدى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وجرى خلال الاتصال، استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت غد الأحد مرحبا فخامته بمشاركة سمو الأمير في القمة".

وكانت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلت عن مصادر مطلعة استياء واستغراب الرئيس ميشال عون، لسلسلة الاعتذارات المقدمة من الملوك والرؤساء والأمراء العرب عن حضورهم القمة الاقتصادية في بيروت.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قول الرئيس عون: "لبنان قدم كل ما طلب منه لتكون قمة مميزة.. على الرغم مما حصل فإن القمة ستعقد في بيروت بمن حضر وفي موعدها"، متمنيا "أن تحقق الأهداف التي رسمت لها".

وكان قادة ليبيا وتونس وفلسطين والكويت والسعودية وغيرها قد اعتذروا عن حضور القمة الاقتصادية في بيروت لأسباب غير معلنة، فيما لم يؤكد الحضور، سوى الرئيسين التونسي الباجي قائد السبسي، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.