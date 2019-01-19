تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين بـ"التلاعب بالبورصة "

19 يناير 2019 - 04:12 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة " لجلسة 23 مارس المقبل لطلب النيابة العامة ولإعلان اللجنة الفنية بالحضور

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى وعبد الله عبدالعزيز متولى وأسامة يوسف أبوشعيشع وأمانة سر مجدى جبريل أثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم .

كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق احاله كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.