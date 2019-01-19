  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:42 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكريستال بالاس

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

الداخلية

كشف غموض 46 حادث قتل وسرقة خلال أسبوع

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

«مهاتير محمد» يحظر دخول الإسرائيليين لماليزيا

جواز سفر

حقيقة تصريحات وزيرة الهجرة بشأن عودة المصريين في الخارج

تميم بن حمد

"تميم" يفاجئ العرب في قمة بيروت

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

الجوع في اليمن

اليمن ينزلق نحو كارثة

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين بـ"التلاعب بالبورصة "

قضايا وحوادث

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك فى "التلاعب بالبورصة"

#

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى "التلاعب بالبورصة"

#

غدًا محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

#

تأجيل محاكمة «علاء وجمال» في التلاعب بالبورصة لـ19 يناير

جمال مبارك

التلاعب بالبورصة

علاء مبارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة " لجلسة 23 مارس المقبل لطلب النيابة العامة ولإعلان اللجنة الفنية بالحضور 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى وعبد الله عبدالعزيز متولى وأسامة يوسف أبوشعيشع وأمانة سر مجدى جبريل  أثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم  .

كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق   احاله كلا  من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"
» روسيا تزود ميانمار بطائرات حربية
» تأجيل نظر طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب
» انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإشبيلية
» «الشناوي»: الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري
» فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
» 66 قتيلًا و76 مصابًا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك
» ولفرهامبتون يحقق فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي
» يلقي زوجته الحامل من الطابق الثالث لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي