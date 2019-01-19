إقالة مدرب "شبيبة الجزائر" بعد تعادله مع الأهلي

19 يناير 2019 - 03:37 م

أقالت إدارة نادي شبيبة الساورة الجزائري، المدرب نبيل نجيز، بشكل مفاجئ بعد أقل من 24 ساعة لمباراتهم التاريخية أمام الأهلي أمس، وتحقيق النقطة الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا .

وبرر مجلس الإدارة الإقالة في وسائل إعلام جزائرية، بأنه الفريق يقدم أداء متراجع، وفشل في تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات في البطولة المحلية .

جدير بالذكر أن شبيبة الساورة كان قد خسر أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .