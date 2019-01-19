» صانع ألعاب الأهلى يجرى جراحة الصليبى الثلاثاء

19 يناير 2019 - 03:19 م

غادر محمد محمود، صانع ألعاب الأهلى، برفقة وكيل أعماله نادر شوقى، إلى ألمانيا صباح غد، الأحد، تمهيداً لإجراء جراحة الرباط الصليبى فى العاصمة الألمانية برلين.

وأكد الطبيب الألمانى فايلر معاناة محمد محمود من قطع كامل فى الرباط الصليبى، وقطع فى الغضروف الخارجى، وهو نفس التشخيص الخارج من الأهلى فى الفترة الماضية.

ويخضع محمد محمود لفحوصات طبية يومى الأحد والاثنين قبل أن يُجرى الجراحة الثلاثاء المقبل تحت إشراف فايلر.