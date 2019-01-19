سر تغيب فريد الديب عن محاكمة علاء وجمال مبارك

19 يناير 2019 - 02:48 م

قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه ليس لديه طلبات قانونية محددة فيما يخص محاكمته بقضية "التلاعب بالبورصة"، وذلك ردًا منه على سؤال المحكمة له عن وجود أي طلبات لديه في أولى جلسات نظرها القضية بعد رد المحكمة السابقة. وأبدى "جمال" تفاجئه بعدم حضور محاميه فريد الديب لظروف مرضية، مبديًا رغبته في حضوره للترافع عنه قانونًا وإبداء أي تعقيب يخصه بالقضية، وأيده في ذلك الطلب شقيقه علاء.

ومن جهة أخرى أبدى دكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، استعداده للمرافعة، مشيرًا الى طلبه بالبراءة الموضوعية لموكله نظرًا لانتفاء أركان الجريمة، وعلى ذات المنوال أبدى المحامي طاهر الخولي وزميله الدكتور محمود كبيش استعدادهم للمرافعة عن حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وعن ورثة المتهم الثاني المتوفي أحمد فتحي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.