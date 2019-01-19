جمال مبارك للمحكمة: "الديب مجاش وهو هيدافع عني"

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قضايا وحوادث

جمال وعلاء مبارك
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البورصة،

اكاديمية الشرطة

محاكمة جمال وعلاء مبارك

التلاعب فى البورصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد الفقي، لطلبات هيئة الدفاع في محاكمة 9 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.

وقال المحامي محمد أبو شقة، محامي المتهم الثالث، إن المستشار رضا شوكت أقر نصًا في إحدى جلسات محاكمة المتهمين عام 2014 بانتفاء التهم ومحاكمة المتهمين، مستطردا في حكمه آنذاك: "أن العدالة تتأذى أشد الإيذاء في هذا الاتهام الانتقائي"، مشيرًا أن هناك أكثر من قرار بعدم صحة الدعوة الجنائية للمتهمين.

وأضاف أبو شقة، أن ما قدمته النيابة في اعتراضها على اللجنة المشكلة، وأن ما تطلبه النيابة من شهود طلبات لا تعد في صحيح القانون من الطلبات الجوهرية التي تلزم المحكمة بها، موضحًا أنه لا صحة للدعوة الجنائية وفقا للمستندات والأدلة المقدمة.

وسمحت هيئة المحكمة بحضور جمال وعلاء مبارك أمام الهيئة بعد تغيب المحامي الخاص بهم الأستاذ فريد الديب.

وقال جمال مبارك: "أنا معنديش حاجة محددة أقولها، أنا فوجئت بعدم حضور الأستاذ فريد الديب، وأفضل أن يكون موجود المحامي الخاص بي وهو الذي يعقب"، فيما تضامن معه شقيقه علاء مبارك.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، أحال كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


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