» إعلامي يحرج الفنانين بعد غيابهم عن جنازة سعيد عبد الغني

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أسامة منير

إيمان هاني

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وفاة

جنازة

أسامة منير

سعيد عبد الغني

هاجم الإعلامي أسامة منير، الفنانين الذين تغيبوا عن حضور جنازة الفنان الراحل سعيد عبدالغني".

وكتب "منير"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك:"وداعا سعيد عبد الغني، مع الأسف هو ده حال الفن والفنانين، لما يعزم زملاءه علي عيد ميلاده أو فرح ابنه كلهم يجروا يحضروا ولما يموت ماحدش يعبره والخبر جنازة فلان في غياب النجوم إنما لو كان أولاده عندهم شركة إنتاج النجوم كلهم يجروا يجاملوا ويشيلوا الصندوق ومنهم كمان اللي ينزل يبكي علي المتوفي في المقبرة".

وتابع: "الله يرحمك يا أستاذ سعيد إحنا ماتقبلناش قبل كده بس كنت فنان محترم وموهوب وجميل". 

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