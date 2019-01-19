إحالة نقيب "الصيادلة" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

19 يناير 2019 - 02:35 م

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، محيي عبيد نقيب الصيادلة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية ضرب الصيدلي إسلام عبدالفاضل.

كان قاضي المعارضات، جدد حبس المتهم محيي عبيد، نقيب الصيادلة المعزول 15 يومًا على ذمة التعدى على صيدلي أكتوبر الماضي.

ونسبت نيابة قصر النيل إلى محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف بحكم القضاء الإداري، تهمة الضرب والإصابة العمد للصيدلي إسلام عبد الفاضل، ما أدى لإصابته بجرح في رقبته خلال نزاع بين أعضاء مجلس النقابة، أكتوبر الماضي .

كان الصيدلي إسلام عبدالفاضل، أُصيب بجرح قطعي في رقبته، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني، للعلاج إثر نشوب خلافات حادة، بين أعضاء مجلس الصيادلة على رأسهم محيي عبيد، الأمر الذي دعا الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين في شهر مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق .