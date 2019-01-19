أديب: "اللي بيحصل دا تفاهة"

19 يناير 2019 - 02:31 م

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استياءه من حصول صورة لبيضة على موقع إنستجرام على أكثر من 48 مليون لايك، قائلا: "كل ده عشان بيضة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الصورة حظيت بشهرة كبيرة، لأنها أول صورة تحصل على هذا الكم من الإعجاب، وهى ليست لكائن حي. وأضاف، "ده يقولنا إننا في عالم تافه وإن اللي بيحصل دا تفاهة، والإنترنت لحس عقول الناس، أو حد يفسر ليا سر البيضة"، متابعا: "يا عالم الدنيا بتضيع، وفي بلاد بتقع، وأدي بيضة جت رقصتنا كلنا".



وحصدت صورة "بيضة" أكبر عدد من علامات الإعجاب على موقع إنستجرام، حيث تجاوزت حاليا الـ 40 مليون علامة إعجاب، لتصبح صورة "البيضة" هى الأكثر إعجابًا فى تاريخ الموقع، وقد تجاوزت الصورة التى جاءت من حساب يسمى "world_record_egg's"، منشور سابق لـكايلى جينر الذى حصد 18 مليون "لايك"، إلا أن المثير للدهشة فى الصورة الأكثر انتشارًا على "انستجرام"، أنها صورة لبيضة بسيطة تميل إلى اللون الأحمر، وهى البيضة الأكثر شهرة فى التاريخ، ونشرت لأول مرة فى 4 يناير الجارى.

