"مدبولي يوجه بتطوير المداخل الرئيسيي لاستاد القاهرة وطرق المشجعين

19 يناير 2019 - 02:26 م

واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولاته التفقدية للمنشآت الرياضية باستاد القاهرة الدولى؛ للوقوف على آخر مستجدات التجهيزات التى تُجرى فى الاستاد، استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

عقد رئيس الوزراء، فور وصوله لمقر الاستاد، اجتماعًا ضم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء على درويش، رئيس هيئة الاستاد، وهانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والاستشاري الهندسيّ المسئول عن أعمال التطوير؛ وذلك لاستعراض ملامح خطة التطوير المقترحة لاستاد القاهرة بشكل عام، وك لأعمال الديكورات، ونُظم الإضاءة، واللاند سكيب.

وعقب الاجتماع، حرص الدكتور مدبولي، على تفقد المقصورة الرئيسية للإستاد، للوقوف على إمكانية توسيعها وتطويرها بالشكل اللائق بالبطولة، كما تفقد الملاعب والمدرجات والمنشآت التابعة للإستاد بشكل عام؛ ليرى بنفسه على أرض الواقع ما سيتم إنجازه من أعمال تطوير، ليكون الاستاد جاهزا لاستضافة البطولة الإفريقية.

وشددّ رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كل التجهيزات وأعمال التطوير للإستاد، خلال 3 أشهر على الأكثر، وأن يكون العمل قائم على قدم وساق على مدار الأربع والعشرين ساعة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في أعمال التجهيزات وكافة أعمال التطوير، وتجهيزات شاشات العرض، والتصوير عبر الكاميرات بتقنية عالية الجودة، مشيراً أيضاً إلى ضرورة التأكد من نظم الإضاءة الحديثة للحصول على صور ذات جودة عالية لتصل إلى العالم أجمع فائقة النقاء.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمداخل الرئيسية لإستاد القاهرة، وطرق دخول المشجعين، وكيفية الحصول على تذاكر الدخول بسهولة ويسر، كما شدّد على وضع كافة التسهيلات لدخول المشجعين والضيوف الأفارقة، وكذا جميع التجهيزات الخاصة بالمنتخبات الأربع والعشرين المشاركة في البطولة.

كما كلّف رئيس الوزراء بوضع نافورات في المداخل الرئيسية للإستاد، مع استغلال جميع المساحات المتاحة في أعمال التطوير، بحيث تُظهر الاستاد في أبهى صوره، لافتاً إلى ضرورة أن تشمل خطة التطوير كبائن المُعلقين، وغرف الملابس الخاصة باللاعبين، كما كلّف مدبولي بوضع شاشة عرض ضخمة داخل الملعب؛ ليتسنى نقل أحداث المباريات بشكل واضح للجماهير، مع الوضع في الاعتبار الاهتمام بكافة الحمامات الخاصة باللاعبين والجمهور، وزيادة عدد أبراج الإنارة في كافة أنحاء الاستاد ومراجعة نظم الإضاءة بها.

وأكد مدبولي على تضافر جميع الأجهزة الحكومية لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لأعمال التطوير؛ لإتمام كافة الاستعدادات بالشكل اللائق بمصر، وأن يشهد العالم بأسره مستوى التقدم الذى وصلت إليه، ليؤكد ذلك أن مصر قادرة على استضافة أي حدث دولي بكل اقتدار.

وفي ختام جولته، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في إمكانية الانتهاء من كافة أعمال التطوير في غضون 3 أشهر فقط، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتفعيل العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، متطلعا لبطولة إفريقية ناجحة يشهد لها العالم.