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أحزاب تدعو لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة فى الجزائر

عرب وعالم

بوتفليقة
بوتفليقة

وكالات- الدويني فولي

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جددت أحزاب السلطة في الجزائر، السبت، دعوتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، بعد إعلان الرئاسة، موعد إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، الذي دعا في وقت سابق إلى تمديد ولاية الرئيس الحالية، أن "دعمه ثابت" لمرشحه بوتفليقة، وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل الأغلبية الثانية في البرلمان، أحمد أويحيى، قد دعا بدوره بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، إلى الاستمرار لولاية خامسة.

موعد الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 18 أبريل المقبل،  ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس (82 عاما) في أواخر أبريل المقبل.

ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999، وبقي في سدة الحكم لأربع ولايات متتالية، ولم يعلن حتى الآن نيته للترشح لولاية خامسة رغم الدعوات المستمرة من أنصاره لذلك.

وأصيب بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، مما أثر كثيرا على حالته الصحية، إذ ظهر في السنوات الأخيرة خلال الأحداث العامة وهو على كرسي متحرك.

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