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الجيش الليبي يعلن مقتل أحد المسئولين عن «مذبحة الأقباط»

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عمرو محمد_متابعات

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قال المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي استهدف مجموعة من العناصر المنتمين للتنظيمات الإرهابية، وكان بينهم الإرهابي عبدالمنعم الحسناوي الملقب بـ"أبو طلحة".

وأضاف المسماري، خلال تصريحات هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإرهابي "أبو طلحة" من أخطر الإرهابيين بتنظيم القاعدة، خصوصًا أنه كان هناك تحالف بين تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في ليبيا، وأن الإرهابي "أبو طلحة" مقرب جدا من قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، وقاتل مع جبهة النصرة في سوريا، وأن "أبو طلحة" كان ضمن المجموعة التي ذبحت الأقباط المصريين في مدينة سرت.


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