تفاصيل اجتماع الرئيس بوزير الكهرباء

19 يناير 2019 - 02:22 م



أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مصر لديها طاقة تقدر بـ 1000 ميجا وات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى وجود 200 ميجا وات مصدرها الطاقة الشمسية.



وأضاف "شاكر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على هامش حفل تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق، إلى أنهم يعملون على تمكين ومشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، حيث تم استعراض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.

