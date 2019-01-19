  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
شبيبة

إقالة مدرب "شبيبة الجزائر" بعد تعادله مع الأهلي

اعدام

"الإعدام" لقاتل طفلة داخل مسجد بأوسيم بعد فشله فى اغتصابها

جمال وعلاء مبارك

جمال مبارك للمحكمة: "الديب مجاش وهو هيدافع عني"

نقيب

إحالة نقيب "الصيادلة" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

محمد صلاح

رقم قياسي ينتظر"صلاح" أمام "بالاس"

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

النيابة تطالب بمصادرة أموال نجلي مبارك

دار القضاء العالي

رفض طلب رد المحكمة فى قضية "إهانة القضاء"

النفيسي

لو كنت مكان البشير لفعلت هذا الأمر بلا تردد

خاشقجي

"خاشقجي" ما زال حيًا.. وتفاصيل ستدهش الجميع

مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور

مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلادها

الصفحة الأخيرة

ياسمين عبدالعزيز
جانب من الحفل

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها

#

شاهد ياسمين عبد العزيز أثناء تأدية مناسك العمرة

#

بالصور.. ياسمين عبد العزيز ترتدي الحجاب

#

هكذا علق شقيق ياسمين عبد العزيز على طلاق شقيقته

شاركت مجموعة من نجوم الفن، الفنانة ياسمين عبد العزيز في الاحتفال بعيد ميلادها والذي يحل يوم 16 يناير من كل عام. 

حرص نجوم السينما على التقاط الصور التذكارية معها، من بينهم الفنانون أحمد العوضى، فتحى عبد الوهاب، غادة عادل، والإعلامية إنجى على، والفنانة منى زكى، وشريف منير، ومحمد محمود عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، وهند عبد الحليم، وداليا البحيرى، وأحمد داوود، وحمدى الميرغنى، وعلا رشدى، وتامر حبيب، ومحمد طلعت وزوجته دينا منيب، ورامى إمام، وهبة الأباصيرى، إضافة إلى عدد آخر من أصدقاء الفنانة.

تورتة عيد الميلاد المعدة خصيصًا للفنانة ياسمين عبد العزيز، كانت عبارة عن تورتة بيضاء طابقين، معلق عليها اسم الفنانة ياسمين باللغة الإنجليزية، إضافة إلى لصق صوره لها فى أحد جوانب التورتة، وكانت المفاجأة المعدة للفنانة ياسمين، هى تعليق أوراق تحمل أسماء أشهر أفلام ياسمين عبد العزيز، ومنها أفلام كركر، أبو شنب، الآنسة مامى، عصابة الدكتور عمر، زكى شان، هربانة منها، الدادة دودى، جوازة ميرى، وغيرها من الأفلام التى شاركت ياسمين فى بطولتها.

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز، تصور حاليًا مشاهدها فى مسلسل "الملكة"، فى الديكور الخاص بالعمل، حيث تجمع المشاهد بينها وبين الفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد العوضى، والفنانة هند عبد الحليم.
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» المُتَبَصِرون بَعدَ سُقُوطِهم
» صانع ألعاب الأهلى يجرى جراحة الصليبى الثلاثاء
» إعلامي يحرج الفنانين بعد غيابهم عن جنازة سعيد عبد الغني
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» شاهد.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلادها
» شاهد.. أول ظهور لنجلي ريهام سعيد
» "شكرًا يا ريس".. رسالة إعلامية لـ"السيسى"
» فنانة شهيرة تظهر عارية الصدر بإعلان كريم
» الإعدام لـ 3 متهمين قتلوا سائقًا في العياط
» تغييرات فى طقس الغد والصغرى تسجل 8 درجات
» أسرار جديدة عن حادث "أطفال الكهف" فى تايلاند

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:23 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي