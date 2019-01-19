» شاهد.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلادها

محمد الخرو
شاركت مجموعة من نجوم الفن، الفنانة ياسمين عبد العزيز في الاحتفال بعيد ميلادها والذي يحل يوم 16 يناير من كل عام.
تورتة عيد الميلاد المعدة خصيصًا للفنانة ياسمين عبد العزيز، كانت عبارة عن تورتة بيضاء طابقين، معلق عليها اسم الفنانة ياسمين باللغة الإنجليزية، إضافة إلى لصق صوره لها فى أحد جوانب التورتة، وكانت المفاجأة المعدة للفنانة ياسمين، هى تعليق أوراق تحمل أسماء أشهر أفلام ياسمين عبد العزيز، ومنها أفلام كركر، أبو شنب، الآنسة مامى، عصابة الدكتور عمر، زكى شان، هربانة منها، الدادة دودى، جوازة ميرى، وغيرها من الأفلام التى شاركت ياسمين فى بطولتها.
يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز، تصور حاليًا مشاهدها فى مسلسل "الملكة"، فى الديكور الخاص بالعمل، حيث تجمع المشاهد بينها وبين الفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد العوضى، والفنانة هند عبد الحليم.
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