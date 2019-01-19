» شاهد.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلادها

19 يناير 2019 - 02:22 م

شاركت مجموعة من نجوم الفن، الفنانة ياسمين عبد العزيز في الاحتفال بعيد ميلادها والذي يحل يوم 16 يناير من كل عام.

حرص نجوم السينما على التقاط الصور التذكارية معها، من بينهم الفنانون أحمد العوضى، فتحى عبد الوهاب، غادة عادل، والإعلامية إنجى على، والفنانة منى زكى، وشريف منير، ومحمد محمود عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، وهند عبد الحليم، وداليا البحيرى، وأحمد داوود، وحمدى الميرغنى، وعلا رشدى، وتامر حبيب، ومحمد طلعت وزوجته دينا منيب، ورامى إمام، وهبة الأباصيرى، إضافة إلى عدد آخر من أصدقاء الفنانة.

تورتة عيد الميلاد المعدة خصيصًا للفنانة ياسمين عبد العزيز، كانت عبارة عن تورتة بيضاء طابقين، معلق عليها اسم الفنانة ياسمين باللغة الإنجليزية، إضافة إلى لصق صوره لها فى أحد جوانب التورتة، وكانت المفاجأة المعدة للفنانة ياسمين، هى تعليق أوراق تحمل أسماء أشهر أفلام ياسمين عبد العزيز، ومنها أفلام كركر، أبو شنب، الآنسة مامى، عصابة الدكتور عمر، زكى شان، هربانة منها، الدادة دودى، جوازة ميرى، وغيرها من الأفلام التى شاركت ياسمين فى بطولتها.

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز، تصور حاليًا مشاهدها فى مسلسل "الملكة"، فى الديكور الخاص بالعمل، حيث تجمع المشاهد بينها وبين الفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد العوضى، والفنانة هند عبد الحليم.

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