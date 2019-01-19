لمدة 63 دقيقة.. خسوف كلي للقمر فجر الإثنين

19 يناير 2019 - 02:21 م

كشف الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن أن العالم سيشهد فجر الإثنين المقبل خسوفًا كليًا للقمر يستمر فى صورته الكلية لمدة ساعة وثلاث دقائق.

وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات صحفية، أن الخسوف يمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكيتين – معظم شرق روسيا – معظم أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكى)، لافتا إلى أن هذا الخسوف يمكن رؤيته بسماء القاهرة.

وأشار إلى أن مراحل الخسوف الكلى منذ بدايته حتى نهايته هى (شبه ظلى – جزئى – كلى – جزئى – شبه ظلى)، ويستغرق هذا الخسوف منذ دخول القمر منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها مرة ثانية مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع عشرة دقيقة تقريباً، وهذه هى الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد التى يستطيع خلالها مشاهدة مراحل الخسوف بالعين المجردة، حيث إنه لن يستطيع مشاهدة أحداث شبه الظل بالعين المجردة، موضحا أن مراحل الخسوف كلها تستغرق منذ أن يقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وبمغادرتها ينتهى الخسوف تماماً مدة قدرها 5 ساعات و15 دقيقة تقريباً.