3 شروط للحصول على وظيفة فى we

19 يناير 2019 - 02:15 م

أعلنت شركة "إكسيد" بدء يوم مفتوح لوظائف خدمة عملاء بالشبكة الرابعة We الأسبوع المقبل

وحددت شروط الحصول على هذه الوظائف وهى:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ

والحد الأقصى للسن 30 عاما، ومستوى اللغة الإنجليزية مقبول على الأقل، براتب شهري 3000 جنيه، ويجرى توفير مواصلات للعاملين.

وسيكون مكان العمل بالمنطقة الصناعية الرابعة، ببرج العرب في الإسكندرية، وتتم المقابلات بفرع الشركة بالقرية الذكية بمنطقة برج العرب الجديدة.

ومن المقرر أن يكون الحضور من 11 صباحا حتى 2 عصرا يوم الثلاثاء 22 يناير الجارى.