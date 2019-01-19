"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع

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إيمان هاني

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أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة ليلاً، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك هدوءا في نشاط الرياح على مستوى الجمهورية، ما سيزيد من شعورنا بالدفء، حيث هناك ارتفاع في درجة الحرارة بمعدل درجتين علي مدار أيام الأسبوع، منوها بأننا نقع تحت تأثير كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية ما أسفر عن دفء الطقس، مؤكدًا أن تعرضنا لموجة طقس باردة جديدة أمر طبيعي ووارد، خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

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