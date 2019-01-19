شاهد.. ظهور نادر لنجلي ريهام سعيد

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورًا حديثة لنجليها أمينة ويوسف وتعد أول ظهور لهما في مرحلة الشباب بعد إنهاء المرحلة الثانوية.

وظهر نجل ريهام في الصورة وهو يحمل شقيقته، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهور الإعلامية، وأكدوا أنه يوجد شبه بينها وبين ابنيها.

ونشرت ريهام مؤخرًا مجموعة صور حديثة لابنتها "أمينة"، والتي ظهرت في الصور شابة فاتنة، وقد أطلت في إحدى الصور بفستان أسود أنيق، بينما ظهرت في صورة أخرى وهي مرتدية ملابس "سبايدر مان" مع إحدى صديقاتها.

وكانت ريهام سعيد قد احتفلت بتخرج ابنتها "أمينة" من المرحلة الثانوية، في شهر يونيو الماضي، وحرصت الإعلامية على التقاط عدد من الصور التذكارية مع ابنتها.

وشاركت جمهورها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما نشرت مقاطع فيديو من الحفل، والتي ظهرت فيها ابنتها وهي ترقص مع أصدقائها على نغمات المزمار البلدي.
شاهد..





 

يذكر أن ريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء هم “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وطفلها طارق، الذي لم يكمل عامه الأول بعد، من زوجها الحالي.


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