صناع الخير والمصرف المتحد يطلقان حملة لمكافحة البرد بالمناطق الحدودية

19 يناير 2019 - 01:57 م

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عن بدء نشاطها في مكافحة البرد بإطلاق أكبر قافلة للمناطق الحدودية بسانت كاترين.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه سيتم إطلاق أولى قوافل مكافحة البرد خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع المصرف المتحد، حيث سيتم توزيع 1000 بطانية بمنطقة سانت كاثرين، وجبل موسي، باعتبارها أكثر المناطق احتياجا لجهود العمل الأهلي.

وأوضح عبد الفتاح، أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الحدودية حيث إنها أطلقت أولى قوافل التنمية بمثلث حلايب وشلاتين، وأطلقت أكبر قوافل الكشف على العيون، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وأيضًا إنشاء 8 محطات تنقية مياه بالمنطقة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة تعمل على تكثيف الجهود، وستوزع 100 دفاية كهربائية لدور الرعاية الأيتام والمسنين والمعاقين بإشراف من القائمين عليها.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع المصرف المتحد أطلقوا مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون بالمدارس والتي انطلقت بمدارس الفيوم، ووقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 10 آلاف تلميذ.