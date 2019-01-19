مسئول عن الآثار المهربة: "زى السمك فى البحر لا يمكن حصرها"

19 يناير 2019 - 01:40 م

عقب شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، على الآثار المصرية المهربة للخارج، قائلا: "الآثار المهربة زي السمك في البحر لا يمكن حصرها"، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى أن البعض كان يحفر خلسة ويعثر على آثار.

وأضاف"عبد الجواد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، بأن تجارة الآثار لم تكن محرمة قديما حتى صدور قانون 117 لسنة 1983، والذي جرم تجارة الآثار، معلنًا أنه جار إعداد كتالوج لكل الآثار المصرية التي تم استردادها منذ 2002 حتى الآن، وسيكون بأكثر من لغة، وسيوضح الأطراف التي تعاونت والأطراف التي لم تتعاون.

ونفى رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا.